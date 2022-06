Perfekt: YB holt den ehemaligen GC-Trainer Zoltan Kadar

Der BSC Young Boys bestätigt den Zuzug des ehemaligen GC-Trainers Zoltan Kadar.

Der 55-jährige Rumäne wird Assistenztrainer von Raphael Wicky. Er kommt von den Grasshoppers, wo er seit April 2019 tätig war. Mit Zoltan Kadar als Interimstrainer schaffte GC den Aufstieg in die Super League. Zuvor war er bei den Zürchern Co-Trainer gewesen. Kadar bestritt in seiner Aktivzeit für Rumänien 12 Länderspiele. 1996 war er in die Schweiz zu Schaffhausen gewechselt, 2005 beendete er als Spielertrainer seine aktive Karriere bei Frauenfeld. Danach war er in verschiedenen Funktionen bei Winterthur (U18-Coach), bei GC (U18-Trainer, Assistenztrainer 1. Mannschaft), beim FC Zürich (Co-Trainer, Videoanalyst, Stürmertrainer) und wieder bei GC tätig.

psc 14 Juni, 2022 11:03