Schwedischer Klub jagt Aaraus Torjäger Shkelqim Vladi

Mit seinem 12 Toren in dieser Saison ist Shkelqim Vladi der mit Abstand beste Torjäger des FC Aarau. Der 22-Jährige weckt nun Begehrlichkeiten in Schweden.

Laut «Blick» ist der 22-fache Meister Malmö FF auf den Angreifer aufmerksam geworden. Die Schweden könnten sogar schon in den kommenden Tagen aktiv werden, das Transferfenster in der Liga ist nämlich noch bis Ende März geöffnet. Vladi steht in Aarau bis 2025 unter Vertrag. Ursprünglich stammt er aus der Nachwuchsabteilung des BSC Young Boys. Der Kosovo-Schweizer war bislang noch nicht im Ausland tätig. Ob seine erste solche Station Malmö FF heissen wird, zeigt sich bereits in den nächsten Tagen.

psc 27 März, 2023 10:04