Ein Serie A-klub will YB-Stürmer Jordan Siebatcheu

Dank einem Viererpack im letzten Spiel des Jahres gegen den FC Lugano hat YB-Stürmer Jordan Siebatcheu sein Torkonto in der diesjährigen Super League-Saison auf insgesamt elf Treffer erhöht. Der US-Nationalspieler ist nun ein Thema bei einem Serie A-Klub.

Der abstiegsbedrohte FC Genua, wo kürzlich Andriy Shevchenko als Trainer eingestiegen ist, will seine Offensive verstärken und zeigt italienischen Medienberichten zufolge Interesse an Siebatcheu. Dieser stiess im September 2020 von Stade Rennes zu den Bernern und hat nach der schweren Verletzung von Jean-Pierre Nsame im Frühling dieses Jahres den langjährigen YB-Torjäger durchaus erfolgreich vertreten können. Der Vertrag des Mittelstürmers, der in diesem Jahr auch acht Länderspiele für die USA bestritt, läuft bis 2024.

psc 24 Dezember, 2021 09:21