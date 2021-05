Spycher schliesst grosse Einkaufstour im Sommer aus

Christoph Spycher ist zuvorderst mit der Aufgabe beschäftigt, einen Nachfolger für Gerardo Seoane zu finden. Im Hintergrund hat der Sportchef des BSC Young Boys aber auch allerhand mit der Kaderplanung zu tun. Viele Veränderungen werden sich im Sommer jedoch nicht ergeben.

Beim BSC Young Boys wird es bis auf den Trainerposten in den kommenden Wochen bis zur neuen Saison aller Voraussicht nach keine grossen Neuerungen geben.

“Viele Spieler haben in den letzten Monaten bei uns grosse Fortschritte gemacht. Diesen Spielern muss man jetzt auch den Raum geben, in dem sie sich entfalten können”, sagte Sportchef Christoph Spycher vor dem abschliessenden Saisonspiel beim FC Lausanne-Sport (4:2) am “blue Sport”-Mikro. “Deshalb werden wir jetzt nicht eine Menge neue Spieler verpflichten.”

Beim Schweizer Meister sollen also vor allem die aktuellen Kräfte zum sportlichen Erfolg in der neuen Saison beitragen. David von Ballmoos, Mohamed Ali Camara sowie Guillaume Faivre verlängerten erst vor Kurzem ihre Verträge, und Jordan Siebatcheu wurde für rund 2,5 Millionen Euro fest von Stade Rennes unter Vertrag genommen.

