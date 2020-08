Sulejmani erörtert YB-Verlängerung

Die grosse Traurigkeit, dass Guillaume Hoarau den BSC Young Boys Ende Monat verlassen wird, wurde durch die Vertragsverlängerung mit Miralem Sulejmani etwas gemildert. In einem Interview spricht er über die Beweggründe seiner erneuten Bindung.

In den vergangenen fünf Jahren ist Miralem Sulejmani beim BSC Young Boys zu einem der absoluten Leistungsträger aufgestiegen. Und obwohl ihm in der letzten Saison ziemliches Verletzungspech heimgesucht hatte, kam der Serbe immer noch auf vier Tore und sieben Vorlagen.

“Ich bin begeistert”, kommentiert er gegenüber dem vereinseigenen Kanal seine Verlängerung. “Ich bin wirklich glücklich, meinen Vertrag verlängert zu haben. Das vergangene Jahr war kein einfaches, weil ich mehrmals verletzt war. Aber ich habe immer daran geglaubt, dass ich wieder fit werde und dass wir zusammen in die Zukunft gehen. Ich fühle mich grossartig. Es ist ein spezieller Moment für mich.”

Der 20-fache serbische Nationalspieler habe sich in Bern vom ersten Tag an äusserst wohl gefühlt. Das sei auch der Hauptgrund, warum er sich für weitere zwei Jahre an den Schweizer Meister gebunden hat. Mit YB holte er zuletzt sogar dreimal in Serie den nationalen Titel, was eine grosse Ehre für Sulejmani sei: “Vor allem nach der langen Zeit ohne Titel.”

Oberstes Ziel für den 31 Jahre alten Aussenangreifer sei es, verletzungsfrei zu bleiben und eine wichtige Rolle zu spielen. Und natürlich, dass er die Fans glücklich macht. Die hat er mit seiner Verlängerung schon beglückt, jetzt müssen (wie gewohnt) Taten auf dem Platz folgen.

aoe 19 August, 2020 09:55