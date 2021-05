YB begrüsst zwei neue Profis

Die Young Boys befördern die beiden Nachwuchskräfte Leandro Zbinden (18) und Shkëlqim Vladi (20) zu den Profis.

Das Duo unterschreibt in Bern Profiverträge. Goalie Leandro Zbinden, der seit fünf Jahren bei YB spielt, unterschreibt bis 2022 und wird in der kommenden Saison im Profiteam die Rolle als Nummer 3 übernehmen. Der offensive Mittelfeldspieler Shkëlqim Vladi schnürt seine Schuhe seit der U15 für die Young Boys und hat in dieser Saison in der U21 in 22 Spielen 19 Treffer markiert. Sein neuer Kontrakt läuft bis Juni 2023 und enthält eine Option auf eine Verlängerung. Auch er wird im Sommer in den Profikader integriert.

psc 17 Mai, 2021 15:23