YB setzt Christian Fassnacht wieder auf die Kontingentsliste

Christian Fassnacht macht keinen Hehl daraus, dass er die Young Boys im Sommer gerne in Richtung Ausland verlassen hätte. Ein Angebot aus der Türkei soll auch vorgelegen haben, eine Verletzung und wohl auch ein nicht zufriedenstellendes Angebot verhinderten den Transfer letztlich. Ab sofort ist der 28-Jährige wieder für die Berner spielberechtigt.

Nachdem ihn diese zwischenzeitlich von der Kontingentsliste strichen, ist er nun wieder drauf, wie ein Blick auf die Webseite der Swiss Football League zeigt. Damit kann Fassnacht ab sofort wieder für die Young Boys auflaufen. Der Zürcher hat sich von einer Knieverletzung erholt und will wieder angreifen. Noch hat er auch eine WM-Teilnahme nicht abgeschrieben. Vor seiner Blessur steuerte Fassnacht in dieser Saison in vier Pflichtspieleinsätzen für YB bereits zwei Tore und einen Assist bei.

Sein Vertrag in Bern, wo er mittlerweile seit fünf Jahren spielt, läuft bis 2024.

psc 30 September, 2022 10:02