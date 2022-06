Nächster Topspieler für YB: Donat Rrudhani unterschreibt

Die Young Boys präsentieren den nächsten Neuzugang: Vom FC Aarau wechselt Donat Rrudhani nach Bern.

Der 23-jährige kosovarische Mittelfeldspieler unterzeichnet beim BSC YB einen Vierjahresvertrag bis 2026. In der abgelaufenen Saison erzielte Rrudhani in der Challenge League für den FCA in 34 Spielen neun Tore und zwölf Assists.

Christoph Spycher, VR-Delegierter Sport bei YB, sagt zum Neuzugang: “Wir freuen uns sehr, dass wir Donat Rrudhani verpflichten konnten. Wir haben seinen Weg, den er beharrlich geht, in den letzten Jahren verfolgt und sind uns sicher, dass Donat Rrudhani mit seiner Mentalität sehr gut zu YB passen wird. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar, in erster Linie ist er auf den Aussenpositionen im Mittelfeld eingeplant.”

Donat Rrudhani meint: “Es fühlt sich sehr gut an und ich bin stolz darauf, ab sofort Spieler des BSC Young Boys zu sein. Es ist ein toller Schritt in meiner Karriere und ich hoffe, dass ich mich in Bern positiv weiterentwickeln kann.”

Quasi im Tausch für Rrudhani wechselt YB-Mittelstürmer Shkelqim Vladi nach Aarau. Der 20-Jährige spielte in der vergangenen Rückrunde bereits auf Leihbasis in Aarau und unterzeichnet bei den Aargauern nun einen Vertrag bis 2025.

