YB gibt Spielmann per sofort an Lausanne-Sport ab

Marvin Spielmann verlässt YB und wechselt per sofort zum FC Lausanne-Sport. Dort unterschreibt der Offensivmann bis 2024.

YB vermeldet in Marvin Spielmann einen Winter-Abgang. Dies teilte der amtierende Meister am Mittwoch offiziell mit. Der 25-Jährige wurde in 56 Ernstkämpfen eingesetzt und erzielte sechs Tore und acht Assists, wobei ein Treffer bereits in die YB-Geschichtsbücher eingegangen ist: Dank Marvin Spielmanns Tor in der 89. Minute zum 2:1-Sieg im Final gegen Basel holten die Young Boys am 30. August 2020 das erste Double seit 1958 und den ersten Cupsieg seit 1987.

adk 12 Januar, 2022 10:16