YB: Kreuzbandriss bei Esteban Petignat

Die Young Boys müssen die nächste schwere Verletzung hinnehmen: Mittelfeldspieler Esteban Petignat erlitt einen Kreuzbandriss.

Der 19-Jährige zog sich die Blessur im Training zu und wird am rechten Knie operiert. Die Ausfalldauer wird wohl rund acht Monate betragen. Esteban Petignat war in dieser Saison bisher in drei Super-League-Partien, im Cupspiel gegen Etoile Carouge sowie in neun Begegnungen der zweiten Mannschaft (1. Liga) eingesetzt worden.

YB-Spieler Esteban Petignat steht vor einer langen Wettkampfpause: Der 19-jährige Mittelfeldspieler hat sich im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und muss operiert werden. Gute Besserung, Este!https://t.co/LSEMitzKKm #BSCYB pic.twitter.com/YRgN1oOCGB — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) March 5, 2020

psc 5 März, 2020 17:25