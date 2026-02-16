YB will Kunstrasen so rasch wie möglich durch Naturrasen ersetzen

Die Young Boys verfolgen das Ziel den Kunstrasen im Wankdorf so rasch wie möglich durch einen Naturrasen zu ersetzen.

Der neue YB-Verwaltungsratspräsident Marcel Brülhart spricht in dieser Thematik in einem Interview mit «Blick» von einem generell zunehmenden Problem. » Der Plastik muss so schnell wie möglich raus», lautet sein Urteil. Der YB-Verantwortliche liefert auch die Begründungen dafür. «Immer häufiger wollen junge Spieler wegen diesem nicht zu uns kommen», sagt er. Zudem teilt er mit, dass es seitens der UEFA Bemühungen gebe, in absehbarer Zeit keine internationalen Spiele mehr auf Kunstrasen zuzulassen.

Der Grund, dass eine solche Unterlage im Wankdorf liegt, ist infrastrukturell bedingt. YB hat faktisch nur einen Trainingsplatz, was Brülhart als «unglaublich» bezeichnet. Der neue Campus in Bolligen ist in Planung und soll so rasch wie möglich gebaut werden. Dieser würde die Situation deutlich entspannen – gerade auch für die Nachwuchsteams und für die Frauenmannschaft.