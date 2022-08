YB-Neuzugang Kastriot Imeri brennt auf Spiel gegen Anderlecht

Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel wartet auf die Young Boys in den Conference League-Playoffs am Donnerstag beim RSC Anderlecht eine Mammutaufgabe. Neuzugang Kastriot Imeri hofft auf einen Einsatz.

Das Hinspiel sah er noch von der Ersatzbank aus, sein Wechsel von Servette zu den Bernern wurde nur kurz vorher abgewickelt. Am Wochenende stand Imeri beim souveränen 10:1-Sieg im Cup beim FC Schoenberg dann auf dem Platz und traf auch gleich. Der Nati-Star will den Schwung nach Brüssel mitnehmen, wie er “Blick” erklärt: “Es stimmt, da wartet eine gute Mannschaft auf uns. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen, schon gar nicht nach der Niederlage im Hinspiel. Doch nun liegt es halt an uns, in Brüssel zwei Tore zu erzielen.”

Imeri kann die Offensive absolut beleben. Welche Rolle ihm YB-Coach Raphael Wicky zuteilt, ist noch offen.

psc 22 August, 2022 15:16