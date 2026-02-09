SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuzugang

YB legt hinten rechts mit Nationalspieler Yan Valery nach

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 Februar, 2026 13:40
Die Young Boys verstärken sich auf der rechten Abwehrseite mit dem tunesischen Nationalspieler Yan Valery.

Die Berner reagieren damit auf den Kreuzbandriss von Ryan Andrews, der in dieser Saison nicht mehr zum Zug kommen wird. Yan Valery wird bis zum Ende der Spielzeit vom englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday ausgeliehen. Eine Kaufoption besteht nicht.

Valery wurde teilweise noch in Frankreich ausgebildet, steht aber seit zweieinhalb Jahren in Sheffield unter Vertrag. Er verfügt über Erfahrung aus 43 Premier League- und 69 Championship-Partien. Auch in der Ligue 1 lief er 35-mal auf. Zu seinen bisherigen Stationen zählen auch Southampton, Birmingham City und Angers.

In der aktuellen Saison blickt Valery auf 23 Ligaspiele zurück. Ende Dezember und Anfang Januar bestritt er mit Tunesien den Afrika Cup und war dort in der Abwehr gesetzt.

