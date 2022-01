Es ist soweit: YB-Profi Michel Aebischer wechselt in die Serie A

Die Young Boys müssen nach Silvan Hefti (FC Genua) einen weiteren gewichtigen Abgang verkraften: Mittelfeldspieler Michel Aebischer wechselt ebenfalls in die Serie A.

Der schon seit mehreren Tagen antizipierte Wechsel des Schweizer Nationalspielers zu Cagliari Calcio kommt italienischen Medienberichten zufolge zustande: Die Sardinier zahlen zunächst eine Leihgebühr in Höhe von 500’000 Euro. Danach greift eine Kaufpflicht in Höhe von 3,5 Mio. Euro. Mittelfeldprofi Aebischer zählte bei YB seit geraumer Zeit zu den absoluten Leistungsträgern. In der aktuellen Spielzeit bestritt er 28 Pflichtspiele und erzielte dabei vier Tore und steuerte neun Assists bei. Der 25-Jährige sah den Zeitpunkt für einen Auslandswechsel nun gekommen und nahm die Offerte aus Cagliari an. Die Mannschaft liegt in der Serie A-Tabelle auf dem drittletzten Platz und kämpft gegen den Abstieg.

psc 19 Januar, 2022 00:31