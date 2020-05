YB: Profis und Spieler werden im Training überrascht

Spieler und Trainercrew der Young Boys wurden am Donnerstagmorgen im Training im Stade de Suisse von den übrigen Mitarbeidenden überrascht.

Als die Mannschaft ins Stadion einmarschierte, lief der YB-Einlaufsong – inklusive Video auf den Screens. Dort bedankten sich die Mitarbeitenden einzeln für die Lohnverzichte der Spieler, des Trainerstabs und der Geschäftsleitung. Dadurch haben sie die Lohnausfälle der übrigen Mitarbeitenden für die Monate Mai und Juni kompensiert. In der Mitte des Sektors C hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zudem auf den Sitzplätzen ein grosses “Danke!” in gelber Schrift angebracht. Spieler und Trainer gaben via Foto zu verstehen: “bitte, gern geschehen!”

Die Spieler und die Trainercrew der Young Boys sind heute vor dem Morgentraining von den übrigen Mitarbeitenden mit einer tollen Aktion überrascht worden. 👉 https://t.co/eLfAibRpqM #BSCYB #YBFOREVER pic.twitter.com/5Lchda3tN4 — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) May 28, 2020

psc 28 Mai, 2020 13:08