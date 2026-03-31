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YB-Profi Raveloson will Stammplatz zurück und glänzt in den Länderspielen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 31 März, 2026 15:44
YB-Profi Raveloson will Stammplatz zurück und glänzt in den Länderspielen

Rayan Raveloson gehört bei den Young Boys zu den Profis, die während der Länderspielpause mit ihrer Nation unterwegs sind. Der 29-Jährige tut dies sehr effektiv.

Der Mittelfeldprofi, der bei YB zuletzt zu kämpfen hatte und von Trainer Gerardo Seoane seit Mitte Februar kaum noch eingesetzt wurde, kann für Madagaskar in den Länderspielen glänzen. Beim Testspiel gegen Äquatorialguinea gleicht Raveloson in der 61. Minute zum 1:1-Remis aus. Bei diesem Spielstand bleibt es. Es ist sein neuntes Länderspieltor im 47. Länderspieleinsatz. Bereits beim 5:2-Sieg gegen Kirgistan am vergangenen Samstag glänzte der Spielmacher mit zwei Assists.

Raveloson fliegt somit mit guten Gefühlen aus der Nationalelf nach Bern zurück. Dort könnte er aber wieder zu kämpfen haben. Ob ihn Trainer Seoane alleine aufgrund der guten Auftritte in der Nationalelf wieder einsetzt, ist ungewiss. Am Samstagabend geht es für die Berner mit dem sehr wichtigen Auswärtsspiel in Basel weiter. Ein Sieg ist wohl Pflicht, um zumindest im Rennen um Platz 3 und damit einem garantierten Europacupplatz noch einmal richtig anzugreifen.

Raveloson stiess vor etwas mehr als einem Jahr für 1,5 Mio. Euro aus Auxerre nach Bern. Dort war er zunächst gesetzt. In dieser Saison stimmen die Leistungen aber nicht immer, weshalb Seoane das Vertrauen in ihn vorerst zu verloren haben scheint.

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