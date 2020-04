YB-Stürmer Guillaume Hoarau veranstaltet ein Konzert

YB-Stürmer Guillaume Hoarau betätigt sich während der Coronakrise einmal mehr musikalisch.

Der französische Torjäger, der in der Vergangenheit bereits im Berner Bierhübeli aufgetreten ist, kündigt in den sozialen Medien ein Konzert mit anderen Musikern an und verspricht ein “multikulturelles Abenteuer und eine Mischung von verschiedenen Stilen. Genauere Angaben fehlen noch, Hoarau wird weitere Updates posten.

Klar ist, dass das Konzert am Freitag über die Bühne gehen wird.

https://www.instagram.com/p/B-cNY6jo1p1/

psc 1 April, 2020 16:36