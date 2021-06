YB-Stürmer Jordan Siebatcheu schiesst die USA ins Glück

Im Halbfinal der Nations League des CONCACAF-Verbands erzielt der 25-Jährige in der 89. Minute das entscheidende 1:0 gegen Honduras – mittels Kopf. Erst elf Minuten zuvor wurde Siebatcheu eingewechselt. Der Angreifer ist seit diesem Frühjahr für die USA spielberechtigt. Jetzt wird er bereits zum Helden. Im Final der Nations League treffen die USA in der Nacht auf Montag auf Mexiko, das sich im anderen Halbfinal nach Penaltyschiessen gegen Costa Rica durchgesetzt hat.

⚽ GOAL! Jordan Siebatcheu sends the @USMNT 🇺🇸 to the final of the Nations League!#TheDreamIsNow pic.twitter.com/4dlzbGuv5e

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) June 4, 2021