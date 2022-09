Ein Zeichen? Besiktas folgt Christian Fassnacht auf Instagram

Schon seit Wochen wird Christian Fassnacht mit einem möglichen Wechsel zum türkischen Topklub Besiktas in Verbindung gebracht. Jetzt gibt es ein weiteres Indiz, das dieser Transfer tatsächlich klappen könnte.

YB hat den Schweizer Nationalspieler jüngst von der Kontingentsliste gestrichen. Dies alleine muss allerdings noch nicht viel heissen, da er zurzeit verletzt ist und ohnehin nicht spielen kann. Fassnacht könnte auch jederzeit wieder auf die Liste gesetzt werden. Was nun aber ebenfalls für einen baldigen Wechsel des 28-Jährigen spricht ist die Tatsache, dass ihm Besiktas neu auf Instagram folgt. Auch zahlreiche türkische Personen haben sich als Follower beim Schweizer eingetragen.

Das Interesse Besiktas’ am Mittelfeldspieler ist verbrieft. Und dem Vernehmen nach würde dieser auch gerne in die Süper Lig wechseln. Eine Knieverletzung kam vor einigen Wochen zur Unzeit, nun könnte Fassnacht aber bald wieder fit werden. Da das Transferfenster in der Türkei noch bis am 8. September geöffnet ist, bleibt für den Transfer noch einige Zeit.

psc 1 September, 2022 14:55