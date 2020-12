Ballon d’Or Dream Team: Die beste Elf aller Zeiten

Dieses Dream Team wurde am Montagabend von der französischen Fachzeitschrift “France Football” bekanntgegeben. In die beste 11 aller Zeiten geschafft haben es neun “Legenden” und zwei noch aktive Spieler:

Tor: Lev Yachine

Abwehr: Paolo Maldini, Franz Beckenbauer, Cafu

Mittelfeld: Xavi, Lothar Matthäus, Diego Maradona, Pelé

Sturm: Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Lionel Messi

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL

— France Football (@francefootball) December 14, 2020