Stürmerstar Mario Mandzukic hat seinen Vertrag in Katar bei Duhail aufgelöst. Das bestätigt der 34-Jährige selbst via Twitter.

I reached an agreement with @duhailsc management to terminate my contract by mutual consent. I appreciate the trust and hospitality that I have received in Qatar and I wish the best to the club and the team in the future. #mm17🌪 pic.twitter.com/DrJ2yBxp7V

— Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) July 5, 2020