Cristiano Ronaldo setzt Streik auch beim Spitzenspiel fort

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 Februar, 2026 17:53
Cristiano Ronaldo setzt Streik auch beim Spitzenspiel fort

Cristiano Ronaldo läuft weiterhin nicht für seinen saudischen Klub Al-Nassr auf.

Auch im Spitzenspiel der saudischen Pro League gegen Al-Ittihad fehlt der 41-jährige Portugiese im Kader. Von einer Verletzung ist nichts bekannt. Zuletzt hatte sich ein Sprecher der saudischen Liga gegenüber der «BBC» mit einer Warnung zu Wort gemeldet und betont, dass sich kein Spieler über seinen Verein erheben dürfe. Ronaldo ist angeblich mit der Transferpolitik des saudischen Staatsfonds PIF nicht zufrieden. Aus seiner Sicht werde Al-Nassr im Vergleich zu anderen Vereinen, die ebenfalls im Besitz des Fonds sind, benachteiligt.

Ein baldiger Abgang des portugiesischen Nationalspielers steht zur Debatte. Nicht ganz in dieses Bild passt allerdings dessen letzter Eintrag in den sozialen Medien: Diesen zeigt ihn im Training bei Al-Nassr. Ronaldo postete dazu ein gelbes und ein blaues Herzen. Es sind dies die Vereinsfarben von Al-Nassr.

Der fünfmalige Weltfussballer hatte seinen Kontrakt beim Klub im vergangenen Sommer bis 2027 verlängert. Inzwischen scheint fraglich, ob er diesen Kontrakt tatsächlich erfüllen wird.

