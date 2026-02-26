SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ex-Chelsea-Verteidiger Kurt Zouma wechselt nach Dubai

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Februar, 2026 18:54
Ex-Chelsea-Verteidiger Kurt Zouma wechselt nach Dubai

Der französische Abwehrspieler Kurt Zouma findet nach etwas mehr als einem Monat Vereinslosigkeit einen neuen Klub.

Nachdem der 31-jährige Innenverteidiger seinen Kontrakt beim rumänischen Erstligisten Cluj im Januar nach nur gut vier Monaten aufgelöst hat, kommt er nun in Dubai unter. Wie Transferexperte Fabrizio Romano und auch «Foot Mercato» berichten, hat Zouma bis Saisonende bei Al-Wasl unterschrieben.

Auch chinesische Vereine buhlten um den früheren Chelsea-Profi, dieser hat Dubai als neuen Arbeitsort aber bevorzugt. Eine zentrale Rolle beim Transfer spielte der frühere Barça-Verteidiger Eric Abidal, der inzwischen als Sportdirektor bei Al-Wasl tätig ist. Die Mannschaft belegt in der Pro League in den Vereinigten Arabischen Emiraten derzeit den vierten Platz.

