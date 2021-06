Ex-GC-Profi Izet Hajrovic hat einen neuen Klub gefunden

Der frühere GC-Junior- und Profi Izet Hajrovic verabschiedet sich von Dinamo Zagreb und wechselt nach Griechenland.

Der 29-jährige Angreifer unterschreibt bei Erstligist Aris Thessaloniki einen Vertrag über drei Jahre bis 2024. Eine Ablöse wird nicht fällig. Hajrovic war nach seiner Zeit bei GC, die 2014 endete, in der Türkei für Galatasaray, in der Bundesliga für Werder Bremen, in Spanien für Eibar und seit 2018 in Kroatien für Dinamo Zagreb tätig. Nun beginnt er ein neues Abenteuer.

Ο διεθνής Βόσνιος Izet Hajrovic είναι παίκτης της ομάδας μας για τα επόμενα 3 χρόνια. Καλώς ήρθες Izet! pic.twitter.com/Uqjg5qCpUs — ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) June 29, 2021

psc 29 Juni, 2021 14:25