Ex-YB- und GC-Profi Yoric Ravet hat einen neuen Klub

Der frühere YB- und GC-Profi Yoric Ravet kehrt nach sieben Jahren im Ausland in seine französische Heimat zurück.

Der 30-jährige Flügelstürmer heuert bei seinem Stammklub Grenbole an und unterschreibt für drei Jahre. Beim französischen Zweitligisten wurde Yoric Ravet einst ausgebildet. Nach seiner Zeit bei den Grasshoppers und bei den Young Boys wechselte er vor drei Jahren in die Bundesliga zum SC Freiburg. Dort setzte er sich allerdings nie durch. In der laufenden Spielzeit bestritt Ravet für die Breisgauer kein einziges Spiel.

Im Sommer bricht er seine Zelte in Deutschland definitiv ab und kehrt nach Grenoble zurück.

Yoric Ravet est de retour ! Presque 10 ans après son départ pour l'ASSE, Yoric Ravet, 30 ans, qui a explosé en Suisse avant de découvrir la Bundesliga a donné son ac…https://t.co/yRQqrAXLcv pic.twitter.com/aGCj7Q7E4J — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) June 11, 2020

psc 11 Juni, 2020 16:58