Bournemouth wirft Jack Wilshere nach einem halben Jahr wieder raus

Der 29-Jährige unterschrieb zu Beginn dieses Jahres einen kurzfristigen Vertrag beim Klub. Dieser wird nach dem verpassten Aufstieg in die Premier League nicht mehr verlängert, wie Bournemouth am Donnerstagmorgen bekanntgibt. Wilshere bestritt in der Rückrunde 17 Spiele und erzielte dabei zwei Tore. Nun muss sich der 29-Jährige erneut auf Klubsuche begeben.

Jack Wilshere will leave the club upon the expiry of his short-term contract, as we confirm our list of retained players following the end of the 2020/21 season.#afcb 🍒

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 27, 2021