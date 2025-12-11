FIFA-Weltfussballer 2025: Welche Fussballer haben eine Chance auf den Titel?

Kylian Mbappé

Es ist wieder soweit. Die FIFA kürt den besten Fussballer des Jahres. Fussball ist weiterhin die Sportart, die global interessiert und Fans auf der ganzen Welt vereint. Zahlreiche Fussballfans verfolgen die Auftritte ihrer Favoriten und platzieren Fussballwetten. Das Vorhersagen von Fussballspielen ist eine Möglichkeit, sein Wissen über diesen Sport unter Beweis zu stellen. Und wenn es um Spiele mit Fussballstars geht, wird dieser Prozess noch spannender.

Die besten von ihnen werden in regelmässiger Abfolge gekürt. Die FIFA hat kürzlich elf Spieler für die Auszeichnung zum FIFA-Weltfussballer des Jahres 2025 ausgewählt. Die Spannung steigt – im Januar 2026 wird die Auszeichnung an den Besten verliehen. Wir stellen die elf Spieler vor, die im Rennen sind.

Der französische Nationalspieler ist bereits seit Jahren ein Weltklassestürmer. Seine Chancen auf den Sieg sind intakt, wobei die ausbleibenden ganz grossen Erfolge mit Real auf europäischer und Weltbühne ein Defizit sein könnten. Zu seinen Erfolgen zählen unter anderem 16 Tore in fünfzehn LaLiga-Spielen (2025/26) und 9 Tore in fünf Spielen bei der Champions League 2025/26 sowie ein Tor in drei Spielen bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025.

Harry Kane

Der Engländer gibt beim FC Bayern den Ton an. Er glänzt auch in dieser Saison als Torschütze: Unter anderem mit fünf Toren in drei Spielen im DFB-Pokal 25/26, 14 Toren in zwölf Spielen in der Bundesliga 25/26, fünf Toren in fünf Spielen bei der Champions League 2025/26, ein Tor im DFL-Supercup 25/26 und drei Toren in fünf Spielen bei der FIFA Klub-WM.

Ousmane Dembélé

Der französische PSG-Star ist der Topfavorit, da er bereits den Ballon d'Or gewonnen hat. Er hat mit seinem Verein die Champions League gewonnen und konnte auch an der Klub-WM mit vier Toren glänzen.

Achraf Hakimi

Auch der Marokkaner zählt zum sehr erfolgreichen Team von PSG. Zudem wurde er jüngst zu Afrikas Fussballer des Jahres gekürt, was seine Chancen bei der FIFA zweifellos erhöht. Wegen einer gravierenden Verletzung fällt er zurzeit aus.

Nuno Mendes

Der Portugiese hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der besten Aussenverteidiger der Welt entwickelt und hatte ebenfalls massgeblichen Anteil am Erfolg von PSG. Sein Sieg wäre dennoch eine dicke Überraschung - nicht zuletzt wegen der teaminternen Konkurrenz.

Cole Palmer

Auch Cole Palmer von Chelsea hat nur Aussenseiterchancen. Der Engländer verblüfft aber mit seiner einzigartigen Dynamik. Zudem ist er auch sehr torgefährlich.

Pedri

Der noch immer junge Barça-Profi ist einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt. Mit Barcelona und Spanien will er weitere Titel gewinnen. Jenen des Fussballer des Jahres kommt heuer wohl nicht dazu.

Raphinha

Der Brasilianer hat eine phänomenale letzte Saison hingelegt und war mit seinen Toren massgeblich am Vorrücken des FC Barcelona bis ins Champions League-Finale beteiligt. In dieser Saison wiurde er zeitweise von Verletzungen zurückgeworfen.

Mohamed Salah

Der Torjäger von Liverpool sorgt zurzeit für grosse Schlagzeilen - allerdings nicht unbedingt positiver Natur. Der Ägypter prägt in Liverpool seit Jahren eine Ära, die nun aber zu Ende gehen könnte.

Vitinha

Der Portugiese zählt ebenfalls zum sehr erfolgreichen Ensemble von PSG und wird von vielen derzeit sogar als bester Mittelfeldspieler der Welt bezeichnet. Trotz riesiger Konkurrenz wäre sein Sieg nur teilweise eine Überraschung.

Lamine Yamal

Der Jungstar des FC Barcelona ist wohl jener Stürmer, den jeder Trainer in seinem Team wissen möchte. Er kann jede Defensive aushebeln, was er auch in der vergangenen Champions League-Saison bewies.

Für wen sich die Jury, die sowohl aus Experten wie auch Fans besteht, letztlich entscheidet, wird Anfang des kommenden Jahres publik werden. Die Spannung ist gross. Tatsächlich gibt es mehrere Spieler mit intakten Chancen.

Disclaimer: Gesponserter Artikel

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 16:54