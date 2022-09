Galatasaray-Fans sind bei der Ankunft von Mauro Icardi völlig aus dem Häuschen

Der argentinische Stürmer Mauro Icardi wird bei seiner Ankunft in Istanbul von den Galatasaray-Fans frenetisch empfangen.

Der 29-jährige Angreifer von Paris St. Germain schliesst sich für diese Saison auf Leihbasis dem türkischen Spitzenverein an. Am Mittwoch reiste er nach Istanbul und durfte sich dort über einen sehr warmen Empfang freuen. Die Galatasaray-Supporter freuen sich riesig auf den Torjäger, in den sehr grosse Hoffnungen gesetzt werden.

Icardi und die Fans in Aktion:

psc 7 September, 2022 23:35