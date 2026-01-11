PSG würde Mittelfeld-Star zum Spottpreis ziehen lassen

Fabián Ruiz könnte PSG noch im Winter verlassen. Der Mittelfeldstar weckt unter anderem Begehrlichkeiten bei Galatasaray.

Nach dreieinhalb gemeinsamen Jahren könnten sich die Wege von Paris Saint-Germain und Fabián Ruiz trennen. Wie «Cadena SER» berichtet, verfolgt der französische Dauermeister aktuell nicht die Absicht, den 2027 auslaufenden Vertrag von Ruiz zu verlängern.

Es geht noch weiter: Neben Galatasaray sollen zahlreiche weitere grosse europäische Vereine Interesse an einem Wintertransfer signalisieren. Und PSG würde den 29-Jährigen angeblich zum Spottpreis von 40 Millionen Euro verkaufen.

In diesem Fall ist sogar die Rede, dass Ruiz bei PSG über eine Ausstiegsklausel verfügt, die am Ende der laufenden Saison gültig und auf 30 Millionen Euro taxiert ist – im vergangenen Sommer soll es ein Angebot aus Saudi-Arabien gegeben haben.

Weder Galatasaray noch andere interessierte Vereine haben Stand jetzt offenbar konkrete Verpflichtungsversuche unternommen. Ruiz kommt auf 21 Einsätze (1331 Minuten) mit zwei Toren und drei Vorlagen in allen Wettbewerben.