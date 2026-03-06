Jesse Lingard hat bei seinem neuen Klub unterschrieben

Der englische Stürmer Jesse Lingard setzt seine Karriere in Brasilien fort.

Der 33-jährige frühere ManUtd-Profi, der zuletzt während zwei Jahren in Südkorea spielte, heuert wie bereits angekündigt bei Traditionsklub Corinthians an. Eine Ablöse wird nicht fällig, nachdem der Vertrag von Lingard beim FC Seoul Anfang des Jahres auslief.

Der Offensivspieler wird die Rückennummer 77 tragen. Zur Vertragslänge macht der Verein zunächst keine Angaben.

Lingard ist ein Eigengewächs von Manchester United und war auch lange für die Red Devils tätig. Nach einer Saison bei Nottingham Forest verliess er die Insel im Sommer 2023 allerdings und suchte sein Glück im Ausland.