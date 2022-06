Wechsel perfekt: Giorgio Chiellini präsentiert sich beim Los Angeles FC

Der 37-Jährige weilt bereits in den USA und zeigte sich im Stadion erstmals seinen neuen Fans. Unter grosser Begeisterung der Supporter und auch seiner neuen Teamkollegen wurde Chiellini gebührend willkommen geheissen.

Der Innenverteidiger verliess Juventus nach insgesamt 17 Jahren. Obwohls ein Vertrag noch ein Jahr Gültigkeit gehabt hätte, erfolgt der Wechsel nach Kalifornien ablösefrei. Beim LAFC wird Chiellini die Trikotnummer 14 erhalten. “Das ist ein neues aufregendes Kapitel in meiner Karriere. Ich habe die USA und Los Angeles immer genossen und ich habe oft darüber nachgedacht, in der MLS zu spielen. Ich kann es kaum abwarten, beim LAFC zu beginnen”, sagt der Neuzugang bei seiner Vorstellung.

This is an exciting new chapter in my career. 🇺🇸

I have always enjoyed the US and Los Angeles and I have thought often about playing in @MLS . 💪

I can’t wait to get started @LAFC !!! pic.twitter.com/gewDjJxLCM

— Giorgio Chiellini (@chiellini) June 30, 2022