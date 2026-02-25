Zwei MLS-Klubs wollen sich Bodö-Star Jens Petter Hauge krallen

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 25 Februar, 2026 14:31
Der norwegische Flügelstürmer Jens Petter Hauge sorgt in dieser Saison in der Champions League für mächtig Furore und steht für Bodä/Glimt inzwischen bereits bei sechs Treffern. Zwei namhafte Vereine aus der Major League Soccer haben den 25-jährigen Nationalspieler ins Visier genommen.

Am Dienstagabend erzielte er beim 2:1-Sieg seines Teams gegen Inter Mailand wie schon im Hinspiel einen Treffer und war damit massgeblich am überraschenden Weiterkommen seiner Mannschaft beteiligt. Hauge weckt laut «Sportsboom» nun Begehrlichkeiten in den USA. Sowohl der Los Angeles FC wie auch der New York City FC haben den Offensivspieler auf die Transferliste gesetzt. Hauge steht bei Bodö/Glimt noch bis Ende 2028 unter Vertrag.

Auch europäische Vereine wie Lazio, Benfica oder Trabzonspor haben den Nationalspieler auf dem Schirm, allerdings noch nicht allzu konkret. Hauge blickt auf eine interessante Karriere zurück: Bei Milan und auch bei Eintracht Frankfurt konnte er im jeweils ersten Anlauf nicht richtig reüssieren. Nach der Rückkehr in die Heimat trumpft er nun richtig auf. Als Ablöse werden bereits zwischen 10 und 15 Mio. Euro veranschlagt. Ob Hauge tatsächlich in der MLS landet, ist noch offen.

