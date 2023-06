Bestätigt: Karim Benzema heuert in Saudi-Arabien an

Karim Benzema nimmt das äusserst lukrative Angebot aus Saudi-Arabien an und posiert erstmals im Trikot seines neuen Vereins.

Der 35-jährige Franzose unterschreibt bei Al-Ittihad zunächst für zwei Jahre. Mittels Option ist noch eine dritte Saison möglich. Benzema wird jährlich beinahe 200 Mio. Euro kassieren. "Ich bin gespannt, euch in Dschidda zu sehen", sagt Benzema in einem vom saudischen Meister in den sozialen Medien verbreiteten Video.

Gleichentags wurde der Torjäger unter Tränen nach insgesamt 14 Jahren bei Real Madrid verabschiedet. Seinen Spätherbst der Karriere lässt er sich nun von saudischen Scheichs vergolden.

