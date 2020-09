“Deal abgeschlossen” – Kevin-Prince Boateng wechselt

Für Kevin-Prince Boateng steht der nächste Wechsel an: Der Noch-Profi der AC Fiorentina wird seine Zelte voraussichtlich beim ambitionierten Zweitligisten AC Monza auschlagen.

Wie Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, wurde ein entsprechender “Deal abgeschlossen”. In der Nacht auf Donnerstag seien letzte Details geklärt werden. Der 33-jährige Offensivspieler wird in Kürze in der Lombardei erwartet. Erst vor Jahresfrist wechselte Boateng von Sassuolo nach Florenz und wurde dann zu Beginn dieses Jahres an Besiktas ausgeliehen. Das Abenteuer in der Türkei endete Anfang August. Nun geht die Reise in Monza weiter. Der Verein wird vom früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi unterstützt und will in dieser Saison unbedingt in die Serie A aufsteigen.

Boteng soll die Mannschaft dank seiner Erfahrung anleiten und zum Erfolg führen.

psc 24 September, 2020 11:07