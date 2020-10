Fabio Coentrão gibt sein Comeback

Der frühere Real-Profi und ehemalige portugiesische Nationalspieler Fábio Coentrão gibt nach über einem Jahr Schaffenspause sein Comeback.

Der 32-jährige Linksverteidiger heuert erneut bei Rio Ave an, wo er in der Saison 2018/19 bereits aktiv war. Im Januar kündigte Coentrão eigentlich seinen Rücktritt an. Diesen zieht er nun aber zurück. Der Vertrag bei Rio Ave läuft bis Juni 2021.

psc 6 Oktober, 2020 16:47