Pablo Zabaleta gibt Rücktritt bekannt

Der argentinische Fussballprofi Pablo Zabaleta zieht nach 18 Jahren einen Schlussstrich.

Wie der 35-Jährige am Freitag in den sozialen Medien bestätigt, tritt er mit sofortiger Wirkung zurück. Zabaleta wurde in seiner Heimat bei San Lorenzo ausgebildet und stiess 2005 nach Europa. Nach drei Jahren bei Espanyol Barcelona, wechselte der Aussenverteidiger 2008 zu Manchester City, wo er während insgesamt neun Jahren spielte. Zuletzt war er noch während drei Jahren für West Ham tätig.

Zabaleta blickt auf “wundervolle Jahre” und “unvergessliche Momente” zurück und bedankt sich bei allen Weggefährten.

psc 16 Oktober, 2020 16:04