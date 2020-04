André Schürrle antwortet auf Interesse aus der Türkei

Der frühere deutsche Nationalspieler André Schürrle weckt in der Türkei Begehrlichkeiten. Für den 29-Jährigen scheint dies aber keine Option zu sein.

Laut “Sky” zeigt Besiktas Interesse am Angreifer von Spartak Moskau. Ein solcher Wechsel kommt für den Angreifer aber angeblich nicht infrage. Zur Erinnerung: In dieser Saison ist André Schürrle von Borussia Dortmund an Spartak ausgeliehen. Die Russen verfügen über eine Kaufoption in Höhe von 8 Mio. Euro. Ob sie diese ziehen, ist fraglich.

Falls dies nicht der Fall ist, müsste Schürrle im Sommer wieder zum BVB zurück. Dort spielt er aber definitiv keine Rolle mehr. Er muss sich im Sommer in jedem Fall einen anderen Klub suchen. In der aktuellen Saison gelangen ihm in 18 Einsätzen für Dortmund zwei Tore und vier Assists.

psc 7 April, 2020 11:32