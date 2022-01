Fix: Die Young Boys verlieren auch Christopher Martins

Der Abgang des luxemburgischen Mittelfeldspielers Christopher Martins bei den Young Boys ist perfekt.

Der 24-Jährige wird bis Saisonende an Spartak Moskau ausgeliehen. Danach greift eine verpflichtende Kaufoption, die Martins bis 2027 an den russischen Verein bindet.

“Die physische Spielweise von Christopher Martins hat unserer Mannschaft gut getan; er hat seine Qualitäten in den letzten Jahren eindrücklich bewiesen und sich den Transfer redlich verdient”, sagt Sportchef Christoph Spycher. “Wir haben im zentralen Mittelfeld viele Optionen mit routinierten Spielern und aufstrebenden Jungen. Aber wir sind auch darum bemüht, noch einen zusätzlichen Spieler auf dieser Position zu holen, um das physische Element, das uns nach dem Abgang von Christopher Martins fehlt, zu kompensieren”, führt Spycher aus.

Martins ist nach Silvan Hefti, Michel Aebischer und Jean-Pierre Nsame der vierte Stammspieler, der die Berner in dieser Transferperiode verlässt. Spycher betont, dass YB unter Umständen auch noch mehr als einen Spieler holen könnte. Das Transferfenster in der Schweiz schliesst erst am 15. Februar.

https://twitter.com/BSC_YB/status/1488225621117394944

psc 31 Januar, 2022 20:16