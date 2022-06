Nach FCB-Abschied: Guillermo Abascal heuert bei Spartak Moskau an

Dort trug seit Dezember des vergangenen Jahres der Italiener Paolo Vanoli die Verantwortung als Cheftrainer. Nun wird er durch Abascal abgelöst. Spartak schloss die vergangene Saison in der Meisterschaft auf dem enttäuschenden 10. Tabellenplatz ab. Abascal betonte in dieser Woche in einem Interview, dass er endlich einmal ein Team von Saisonstart an coachen möchte. Diese Gelegenheit erhält er nun. Das vergangene Halbjahr war er beim FC Basel zunächst als Co-Trainer von Patrick Rahmen und später als dessen Nachfolger als Chefcoach tätig.

⚡ OFFICIAL: Guillermo Abascal is our new first team manager.

The 33 year old Spaniard was most recently at FC Basel, and has experience managing in a number of countries.

Welcome, Guillermo! 🇪🇦 pic.twitter.com/hVhzTgTALO

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 10, 2022