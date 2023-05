Wenn es nicht mehr ausreicht, Fussball nur über den Fernsehen zu schauen

Für viele Menschen ist Fussball nicht nur ein Sport, sondern eine Lebensweise. Die Leidenschaft für die berühmte Ballsportart webt sich geschickt durch die überragende Fanbase in den Alltag mit ein. Fussball am Abend vor dem Fernseher gehört einfach zur Entspannung nach einem anstrengenden Tag dazu. Doch was tun, wenn man sich nach mehr sehnt als nur der Unterhaltung über den TV?

Tatsächlich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, den Fussball in seinen Alltag einzubauen. Für unterschiedliche Personentypen gibt es diverse Optionen, das Leben mit noch mehr von seiner Leidenschaft für den Ballsport zu schmücken. Von Videospielen bis hin zu Freizeitaktivitäten ist die Liste der Dinge, sich mit dem Fussball zu beschäftigen, lang. Kreative Köpfe, sportliche Macher oder digitale Genies, für jeden lässt sich etwas finden.

Zum einen gibt es schon seit mehreren Jahren diverse Videospiele rund um das Thema Fussball. Einige Spiele sind mal mehr und andere weniger bekannt, aber bieten sie eine zuversichtliche und entspannende Möglichkeit, mehr des Fussballs in seinen Alltag oder seine Freizeit einzubringen.

Ein gutes Beispiel für eine bereits bekannte Spielereihe ist FIFA von EA. Diese Serie besteht aus mehr als 20 Spielen und lässt die Spieler selbst das runde Leder über den Platz schiessen. In neueren Spielen der Reihe wurde sogar ein Storymodus eingebaut, in dem die Geschichte eines originalen Charakters von EA erzählt wird. Darüber hinaus bieten viele weitere Modi auch die Option, sich Online gegen andere Spieler zu messen. Darüber hinaus kann die eigene Mannschaft verändert und ausgebaut werden. Wer dazu noch auf gute 3D Grafik steht, der sollte das Spiel einmal ausprobieren.

Neben FIFA gibt es aus dem Hause Sega noch ein Videospiel, welches sich auszuprobieren lohnt. Bei Football Manager kann man sich ebenfalls sein eigenes Team zusammenstellen. Dies jedoch mit einem etwas anderen Prinzip, als es bei FIFA der Fall ist. Denn hier steuert man, wie sich aus dem Titel ablesen lässt, den Manager. Spieler können Teams koordinieren, eigene Stars erschaffen und mit Hilfe von Strategien an der Taktiktafel zum Sieg führen. Dabei kann man selbst die Figuren auf dem Feld allerdings nicht steuern. Dennoch ist dieses Spiel, vor allem für Strategen, eine wahre Wohltat, wenn sie sich vom Wohnzimmer aus noch mehr mit Fussball beschäftigen möchten.

Abseits der klassischen Videospiele eröffnen sich mit Slots auch weitere Optionen. Bei verschiedenen Anbietern kann man mittlerweile auch an Automaten spielen, die sich ganz und gar mit dem Thema Fussball schmücken. Zum Beispiel bei Football Champions Cup, Shoot oder Football Fans. Egal, für welche Variante und welchen Anbieter man sich entscheidet, sollte man im Vorfeld über etwas Wissen verfügen, wie man am besten mit Slots spielt. Daher bietet es sich an, Spielautomaten Tipps durchzulesen und anzuwenden. Damit werden auch zeitgleich Risiken minimiert.

Für Personen, die sich weniger im digitalen Raum aufhalten wollen, sind Brettspiele zum Thema Fussball immer eine gute Alternative zu dem Fernseher gucken am Abend. Tatsächlich kann man dies eventuell sogar mit einem gemeinsamen Spieleabend zusammen mit Freunden oder Familie verbinden.

Brettfussball ist eines der Gesellschaftsspiele, die am nächsten am echten Fussball dran sind. In diesem authentischen Spiel können Spieler ihre eigenen Teams verwalten. Die Mannschaften bestehen, wie beim Fussball auch, aus elf Spielfiguren. Indem die Spieler Würfeln, können anschliessend Spielzüge getätigt werden. Vor allem Strategen können sich hier einen Vorteil erarbeiten, denn, platziert man die Figuren richtig, kann selbst bei einem schlechten Wurf ein guter Zug gemacht werden. Dieses Spiel lässt sich zwar nur zu zweit Spielen, bietet dafür aber ein realitätsnahes Fussballerlebnis für Fans.

Bei Millionen von Schwalben verwalten Spieler mehrere Fussballteams. Diese Teams haben jeweils unterschiedliche Fähigkeiten, die einen Vorteil für die jeweiligen Personen mit sich bringen. Das Spiel wird mit Hilfe von Karten gespielt und bietet zudem einen sarkastischen Faktor, der für einige Lacher sorgen kann. Während dem Spiel kann man Aktions- und Länderkarten spielen, die auf wahre Ereignisse aus der Fussballwelt anspielen.

Auch für Menschen, die lieber etwas aktiver sind oder auch gerne nach draussen in die Natur gehen, gibt es einige Aktivitäten, um der Leidenschaft für den Fussball in der Freizeit nachgehen zu können.

Zum Beispiel kann man unterschiedliche Erlebnisse buchen. Als Ausflugsziel eignet sich prima ein Rundflug über das Stadion des Lieblingsvereins. Freunden, die Fussball lieben, kann man auch ein Geschenkgutschein für einen solchen Flug schenken. Das Gefühl, welches man bei einem Rundflug über das Stadion hat, ist einzigartig. Nicht oft hat man die Gelegenheit zu sehen, wie gross der Rasen tatsächlich ist und wie imposant die Bauten, in denen bereits so viele Fussballspiele ausgetragen wurden, wirklich sind. Für Fans definitiv ein Muss.

Ein weiteres Ausflugsziel können auch unterschiedliche Museen sein. Beispielsweise das Deutsche Fussballmuseum. Das in Dortmund stehende Museum ist schon allein vom Konzept her etwas aussergewöhnliches. Dieses Gebäude soll nämlich den Eindruck eines echten Stadions vermitteln. Deshalb kann man auch Fan-Gesänge hören, wenn man durch den Spielertunnel anmutenden Bereich hin zum ersten Museumsbereich schreitet. Auch das Essen, welches die Gastronomen dort anbieten, sind typische Gerichte aus dem Stadion. Des Weiteren können Menschen hier auch die Lieblingsgerichte der Nationalspieler geniessen.

Nicht nur in Dortmund gibt es ein Museum, welches das Herz von Fussballfans höherschlagen lässt. Auch in Köln kommen Fans auf ihre Kosten. Bei dem deutschen Sport und Olympiamuseum dreht sich zwar nicht alles um Fussball, allerdings gibt es dort auch einen Bereich, der extra für diese Sportart zugewiesen wurde. So kann man, neben Sportgeschichte, welche bis hin zur Antike reicht, auch spezifische Informationen über den Fussball erhalten und bekannte Artefakte aus Spielen bewundern. Darüber hinaus gibt es auf dem flachen Dach des Museums noch einen Bereich, wo Besucher selbst Bolzen können.

Wenn man sich nicht für einen Gang ins Museum begeistern kann, so bieten auch Führungen im bekannten Borussia Park eine Möglichkeit, den Stars etwas näher zu sein. Auf diesen 90-minütigen Führungen bekommen Teilnehmende Bereiche zu sehen, die man als Zuschauer sonst nicht zu Gesicht bekommt. Ausserdem erhält man währenddessen noch weitere spannende Informationen rund um den Borussia Park.

Neben kostenpflichtigen Ausflügen und Veranstaltungen gibt es noch die Möglichkeit, sich – ohne weitere Kosten – einen Fussballtraum für die Freizeit zu ermöglichen. Dabei muss man nur ein wenig Eigeninitiative zeigen.

Beispielsweise bietet es sich an, bei dem Lokalen Verein ehrenamtlich auszuhelfen. Dabei kann man oft entscheiden, bei welcher Tätigkeit man den Verein unterstützen möchte. Ob als Trainer, bei organisatorischem oder weiteren Aktivitäten, die sonst noch anfallen könnten. Hier schlägt das Fussballherz höher. Vor allem dann, wenn der Verein ein Heimspiel hat und man bei dem Spiel mitfiebern kann. Hier kann man den Fussball vollständig erleben und ausleben.

Für Menschen, die noch aktiver werden wollen, als nur neben dem Feld auszuhelfen, eröffnet sich auch die Option, eine eigene Mannschaft zu gründen. Dies muss nicht über einen eingetragenen Verein gehen, sondern kann ganz simpel eine Gruppe aus Freunden oder Arbeitskollegen sein, mit denen man sich am Nachmittag zu einer Runde Fussball verabredet. Die Option, keine verpflichtenden Termine diesbezüglich zu haben, ist ebenfalls ein entlastendes Gefühl. Ausserdem sagt einem bei der selbst gegründeten Freundesmannschaft niemand, was man zu tun oder zu lassen hat. Es ist kein Trainer anwesend, der den anwesenden Personen Dinge vorschreibt oder verbietet. So kann man sich nach dem Spiel auch noch aufmachen, um ein Bierchen zu trinken oder doch noch das Fussballmatch über den Fernseher zu schauen.

psc 11 Mai, 2023 16:01