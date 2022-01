Fassnacht ist bei Werder Bremen kein Thema mehr

Werder Bremen wird sich im Januar-Transferfenster nicht mehr um die Dienste von YB-Mittelfeldmann Christian Fassnacht bemühen. Dies bestätigt Werders Sportchef Frank Baumann.

Über die vergangenen Wochen und Monate hinweg wurde immer wieder vom Interesse seitens Werder Bremen an Christian Fassnacht berichtet. Im vergangenen Sommer kam ein Transfer nicht zustande, für das aktuelle Transferfenster ist nun das Interesse des deutschen Zweitligisten aus unterschiedlichen Faktoren erloschen.

“Ich gehe auf beiden Seiten nicht davon aus, dass etwas passiert”, sagte Frank Baumann am Rande des Testspiels bei Hannover 96 (2:2). Der Bremen-Sportchef erklärte: “Er muss uns besser machen und finanziell muss es passen. Die Corona-Entwicklung ist da nicht ganz so förderlich.” Die Hanseaten wollen foglich mit dem bestehenden Kader das Ziel Wiederaufstieg erreichen. In der 2. Bundesliga rangiert Werder momentan auf dem siebten Tabellenplatz.

adk 9 Januar, 2022 16:59