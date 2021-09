Diese Startelf soll es für YB in der Champions League bei Atalanta richten

YB-Trainer David Wagner verzichtet in seiner Startelf für das Champions League-Spiel bei Atalanta auf Überraschungen.

Der 49-Jährige setzt auf die bewährten Kräfte, wobei er nicht ganz aus dem Vollen schöpfen kann: Mit Christian Fassnacht und Cedric Zesiger fallen zwei Spieler verletzungsbedingt aus, die in dieser Saison grundsätzlich zur Stammformation zählten. In der Abwehrzentrale verteidigen wie zuletzt Sandro Lauper und Mohamed Ali Camara. Im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Manchester United rückt einzig Jordan Siebatcheu (für Fassnacht) in die Startelf.

Auch bei Atalanta gibt es keine Experimente. Mit Remo Freuler steht ein Schweizer Nationalspieler wie gewohnt in der Aufstellung.

Die Aufstellung von YB:

psc 29 September, 2021 17:41