Achraf Hakimi: So stehen die Chancen auf BVB-Verbleib

Die Leihe von Achraf Hakimi endet im Sommer. Borussia Dortmund hat offenbar nicht allzu grosse Chancen auf einen längerfristigen Verbleib des Marokkaners.

Laut “Ruhr Nachrichten” steht für den Rechtsfuss erst einmal die Rückkehr zu Real Madrid an. Dort will sich Trainer Zinédine Zidane ein genaueres Bild von ihm machen, ehe über die Zukunft entschieden wird. Eine neuerliche Leihe soll derzeit das unwahrscheinlichste Szenario sein: Entweder wird Achraf Hakimi bei den Madrilenen fix in den Kader integriert oder er wird verkauft. Und da hat der BVB nicht unbedingt die grössten Chancen. Andere Interessenten wie etwa PSG können finanziell tiefer in die Taschen greifen.

Auch Arsenal, Inter und Juventus sollen sich inzwischen sehr für die Dienste des 21-jährigen Nationalspielers interessieren.

Dortmunds Spordirektor Michael Zorc sagt auf der Pressekonferenz am Donnerstag zur Personalie: “Die vertragliche Situation ist eindeutig, dass er nach der Leihe zu Real Madrid zurückkehrt. Aber natürlich sind wir bemüht und haben Interesse daran, dass er auch in der kommenden Saison beim BVB spielt. Es ist aber noch zu früh, Profundes sagen zu können.”

psc 11 Juni, 2020 11:57