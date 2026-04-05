Arsenal beobachtet Brasilien-Talent Lucca

Arsenal richtet den Blick verstärkt auf die Zukunft und hat dabei offenbar ein vielversprechendes Talent aus Brasilien ins Visier genommen. Der 18-jährige Mittelfeldspieler Lucca Marques von São Paulo FC gilt als eines der spannendsten Nachwuchstalente und könnte im Sommer zum Transferziel der Gunners werden.

Allerdings ist der Premier-League-Klub nicht allein im Rennen. Auch Borussia Dortmund soll grosses Interesse an dem U20-Nationalspieler Brasiliens zeigen. Beide Vereine verfolgen die Entwicklung des jungen Spielers genau, der sowohl in Südamerika als auch in Europa als hochveranlagt gilt.

Lucca steht seit April 2025 bei São Paulo unter Vertrag, der bis 2028 läuft. In der laufenden Saison kam er bislang auf sechs Einsätze im Campeonato Paulista. Sein Marktwert wird aktuell auf rund drei Millionen Euro geschätzt. Arsenal könnte zum Start des Transferfensters ein konkretes Angebot vorbereiten, um sich die Dienste des Talents zu sichern.