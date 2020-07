Bellinghams BVB-Transfer – Birmingham-Coach weiss von nichts

In dieser Woche hiess es noch, der Wechsel von Jude Bellingham zu Borussia Dortmund sei bereits in trockene Tücher gewickelt. Dem ist aber offenbar nicht so, wie nun aus England zu vernehmen ist.

Borussia Dortmund und Birmingham City sind in den Verhandlungen um Jude Bellingham offenbar noch nicht so weit wie in dieser Woche berichtet wurde. Am Donnerstag vermeldete die “Bild” den Transfer des 17-Jährigen an den Rheinlanddamm als fix.

“Es gibt keinen neuen Stand. Ich weiss, dass es eine Menge Spekulationen gab, aber es gibt nichts”, sagte Birminghams Trainer Pep Clotet während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Fulham (heute, 16 Uhr). Clotet sei zwar bewusst, dass Bellingham nicht über die laufende Saison hinaus zu halten sei.

Sehr guter Preis

Clotet rechnet gleichzeitig aber damit, einen “sehr guten Preis” erzielen zu können. Laut “Bild” haben sich der BVB und Bellingham auf einen Ablösepreis von 23 Millionen Euro geeinigt.

Bellingham gehört zu den grössten englischen Talenten. Trotz seines noch jungen Alters hat er für Birmingham bereits 38 Pflichtspiele mit vier Toren und drei Vorlagen bestritten. Manchester United, der FC Chelsea und der FC Bayern sollen ebenfalls ihr Interesse hinterlegt haben.

