Borussia Dortmund plant fest mit der Rückkehr von Ansgar Knauff

Flügelstürmer Ansgar Knauff ist noch bis Saisonende von Borussia Dortmund an Eintracht Frankfurt ausgeliehen. In der kommenden Saison plant der BVB wieder fest mit dem 20-Jährigen.

Wie die «Ruhr Nachrichten» spielt der Angreifer im Hinblick auf die nächste Spielzeit in den Planungen der Dortmunder Klubbosse eine wichtige Rolle. Knauff soll in der Offensive Druck auf Karim Adeyemi und Donyell Malen ausüben, mit deren Leistungen man aktuell nicht vollends zufrieden ist.

Das Leihgeschäft hat dem Youngster insgesamt gut getan, hat er in Frankfurt doch eine deutlich wichtigere Rolle übernehmen können als zuvor in Dortmund. Ab nächster Saison soll er aber auch bei der Borussia den Ton angeben. Offenbar winkt ihm auch schon eine langfristige Vertragsverlängerung über 2024 hinaus. Die Eintracht dürfte nur minime Chancen auf einen Verbleib haben, es sei denn in Gesprächen zwischen Knauff, BVB-Coach Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl einigt man sich überraschend auf eine Trennung.

psc 27 Dezember, 2022 17:35