Borussia Dortmund plant Angebot für Juve-Verteidiger Demiral

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano via Twitter vermeldet, beschäftigt sich Borussia Dortmund mit Merih Demiral. Der 23-Jährige, der bei Juventus Turin noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, soll ein Preisschild von 35 Millionen Euro besitzen.

