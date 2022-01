Schweizer Supertalent Bradley Fink feiert Profi-Debüt beim BVB

Das Schweizer Sturmtalent Bradley Fink hat einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreicht: Am Montagabend feierte der 19-Jährige sein Profi-Debüt bei Borussia Dortmund.

Der 18-jährige Innerschweizer kam erstmals im Erwachsenen-Bereich zum Zug: Er stand beim 3:1-Sieg des BVB gegen Waldhof Mannheim in der 3. Liga sogar in der Startelf und kam während insgesamt 59 Minuten zum Einsatz. Für Fink ein wichtiger Schritt in seiner bislang sehr erfolgreichen Karriere.

Bis anhin kam der Mittelstürmer in der U19 bzw. bei den Junioren zum Einsatz. In 20 Einsätzen sind ihm dort in dieser Saison ganze 23 Tore und 10 Assists geglückt. Im Kalenderjahr 2022 will Dortmund den Youngster zunehmend an die Profi-Mannschaft heranführen. Mittrainieren konnte er in der Bundesliga-Mannschaft schon einige Male. Zunächst sind voraussichtlich weitere Einsätze in der U23 geplant. Der Sprung vom Junioren- zum Erwachsenenbereich ist weiterhin sehr gross. Für Fink, der 1.93 Meter gross ist, dürfte dieser aufgrund seiner physischen Voraussetzungen allerdings leichter fallen als für andere.

psc 18 Januar, 2022 14:16