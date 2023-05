BVB-Boost: Jude Bellingham meldet sich zurück

Borussia Dortmund kann im abschliessenden und möglicherweise meisterschaftsträchtigen Bundesliga-Spiel vielleicht wieder auf Jude Bellingham zählen.

Der 19-jährige Engländer musste am vergangenen Sonntag beim Sieg in Augsburg wegen Knieproblemen passen. Nachdem er wegen der Blessur zu Beginn der Woche nicht trainieren konnte, kehrte er am Mittwoch nun auf den Platz zurück. Ob Bellingham am Samstag in der Startelf stehen wird, ist allerdings noch ungewiss.

psc 24 Mai, 2023 16:07