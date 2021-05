BVB & Chelsea nehmen Kontakt zu Maxence Lacroix auf

Der französische Verteidiger Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg steht bei Ligakonkurrent Borussia Dortmund und Chelsea hoch im Kurs. Beide Vereine nehmen Kontakt zum 21-Jährigen auf.

Gerade einmal 5 Mio. Euro zahlten die Wölfe für den Abwehrspieler im vergangenen Jahr an Sochaux. Inzwischen ist er bereits ein Vielfaches davon wert. Wolfsburg wird unter 30 Mio. Euro wohl gar nicht mit sich reden lassen, zumal der Klub in der kommenden Saison an der Champions League partizipiert und man einen schlagkräftigen Kader – am liebsten mit Lacroix – hätte. Laut “RMC Sport” bleiben der BVB und Chelsea aber interessiert und treten an den Klub und Spieler heran.

Lacroix steht in Wolfsburg bis 2024 unter Vertrag und hat in der Vergangenheit betont, dass er grundsätzlich keine Eile habe, den Verein bereits wieder zu verlassen. Regelmässige Spielpraxis sei das Wichtigste. Diese erhält er bei den Wölfen.

